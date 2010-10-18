«Кадиллак» Могильова нарешті доїхав до МЗС
Москаль простежив
Міністерство внутрішніх справ передало автомобіль «Кадиллак», який був придбаний для глави МВС Анатолія МОГИЛЬОВА, до Міністерства закордонних справ.
Про це повідомив народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ, посилаючись на офіційну відповідь з МЗС, яку він отримав на своє депутатське звернення, поінформували УНІАН у прес-службі «Народної самооборони».
Зокрема, як зазначили в МЗС, “відповідно до листа МВС України від 30.08.2010 року, опрацьовано питання щодо передачі у строкове безоплатне користування автомобіль марки Cadillac Escalade, кузов IGYUKDEF3AR161907, 2010 року випуску, для проведення офіційних та протокольних заходів високого рівня”.
З цього приводу МВС та МЗС підписано відповідну угоду, йдеться в офіційній відповіді зовнішньополітичного відомства.
«Якщо дуже сильно захотіти, то можна добитись правди і справедливості», - прокоментував цю подію Г.МОСКАЛЬ, який проводив розслідування появи у МВС розкішного автомобіля та джерел фінансування його купівлі.
Як повідомляв УНІАН, раніше Г.МОСКАЛЬ звинуватив А.МОГИЛЬОВА у тому, що для нього незаконно придбано автомобіль представницького класу Cadillac Escalade 2010 року випуску. За словами Г.МОСКАЛЯ, іномарку вартістю понад 1 млн. грн. придбало Управління ДАІ Главку МВС в Київській області, після чого її було передано до автогосподарства міністерства для обслуговування А.МОГИЛЬОВА.
У свою чергу А.МОГИЛЬОВ заявив, що автомобіль Cadillac Escalade було передано МВС на законних підставах. За словами А.МОГИЛЬОВА, в МВС було проведене внутрішнє розслідування щодо людини, яка подарувала МВС цей автомобіль. "З погляду закону, все було проведено абсолютно законно", - стверджує А.МОГИЛЬОВ.