У Тимошенко зрозуміли, сподіватися на «голосування серцем» не доводиться

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що змішана система голосування дозволяє громадянам на місцевих виборах голосувати як за переконанням, так і за прагматизмом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні на зустрічі з лідерами студентського самоврядування у Луцьку, говорячи про специфіку нинішніх місцевих виборів.

М.ТОМЕНКО зазначив, що оскільки розчарування владою зокрема та політикою загалом в Україні є доволі велике, то сподіватися на голосування «серцем» не доводиться. «Натомість, змішана система дуже добре дала можливість виправдати свої дії пересічному громадянину», - сказав політик, пояснивши при цьому, що «він (громадянин), зазвичай, робить усвідомлений вибір при голосуванні за партійний список і дозволяє собі розкіш проголосувати в мажоритарному окрузі за тих кандидатів, вибір яких стимулюється або порадами місцевої влади, від якої він залежить, або матеріальним чи продуктовим заохоченням напередодні виборів». «Таким чином, - наголосив М.ТОМЕНКО, - змішана система відродила одночасне голосування і «головою», і «шлунком»: коли за партійний список люди голосують за своїми переконаннями, а в мажоритарному голосують, виходячи з прагматичних мотивів».

Підсумовуючи, він припустив, що якщо говорити про парламентські вибори, то «цілком очевидно, якщо місцевій владі вдасться свою непопулярність компенсувати за рахунок мажоритарної складової, то можна стовідсотково прогнозувати, що наступні парламентські вибори теж відбудуться за змішаною системою».