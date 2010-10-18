Осику і Ляшка виключили з фракції БЮТ

Із парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» виключено депутатів Олега ЛЯШКА і Сергія ОСИКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина», відповідне рішення було одноголосно ухвалене сьогодні на засіданні фракції.

О.ЛЯШКО і С.ОСИКА виключені “за співпрацю з коаліцією більшості, зокрема, за голосування за зміни до Конституції, закон про Кабінет міністрів та регламент Верховної Ради України”, зазначає прес-служба.

«Також на засіданні було ухвалено рішення про те, що жодного голосу фракція не віддасть за нав’язуваний суспільству владою законопроект «Про мови в Україні», – йдеться у повідомленні.

Це рішення також було ухвалене одностайно. “На думку депутатів фракції, цей законопроект розколює країну і знищує українську мову”, – вважають у фракції «БЮТ-Батьківщина».