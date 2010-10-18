Мін'юст дозволив Партії пенсіонерів змінити голову

Партія пенсіонерів України надіслала у Міністерство юстиції офіційне повідомлення про зміну партійного керівника. Замість Фелікса ПЕТРОСЯНА лідером організації обрано Амрама ПЕТРОСЯНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту. Згідно з надісланим партією до міністества повідомленням, відповідне рішення було ухвалене рішенням Х позачергового партійного з‘їзду, що відбувся 7 серпня 2010 року.

Міністерство юстиції взяло до відома інформацію партії про зміни у складі керівних органів та внесло зміни до Реєстру політичних партій України. Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні» партії повинні інформувати Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їхньої адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

Партію пенсіонерів України було зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 листопада 1999 року та внесено до Реєстру політичних партій під №60.