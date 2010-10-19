БЮТ розраховує, що невдоволені з коаліції допоможуть скинути уряд

Фракція БЮТ збирає підписи народних депутатів за відставку уряду, розраховуючи на підтримку незадоволених членів більшості.

Як повідомив в інтерв’ю Deutsche Welleдепутат від БЮТ Степан КУРПІЛЬ, опозиціонери хочуть, аби влада була послідовна і дотримувалася положень Конституції 1996 року, тобто розпустила Кабінет міністрів та призначила на березень наступного року парламентські вибори.

«Звичайно, що меншість у Верховній Раді не може проводити свої рішення. Але порушувати питання, привертати увагу суспільства до цих проблем ми зобов’язані», - додав він.

Нині у складі фракції БЮТ офіційно зареєстровано 124 депутати.

С.КУРПІЛЬ повідомив, що БЮТ дуже розраховує на підтримку депутатів з більшості, які незадоволені нинішньою політикою влади. При цьому він висловив сумнів, що ці представники більшості поставлять підписи під документом за відставку уряду, але не виключає, що під час голосування вони можуть підтримати цю ініціативу.

«Ця влада настільки всіх залякала, що депутати, які входять в більшість, навряд чи заздалегідь засвітять свої наміри»,- зауважив С.КУРПІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 жовтня, на засіданні Погоджувальної ради керівництва Верховної Ради перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що фракція БЮТ розпочинає збір 150 підписів народних депутатів України, необхідних для відставки уряду.

Він зазначив, що у відставку має піти нинішній уряд, «дії якого призвели до зростання напруги у суспільстві через складну економічну ситуацію, провал економіки в країні і фактично зрив бюджетного процесу».

Також А.КОЖЕМ’ЯКІН наполягає на тому, щоб у п’ятницю, під час Години запитань до уряду, парламент заслухав не тільки віце-прем’єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, але й прем’єр-міністра України Миколу АЗАРОВА.