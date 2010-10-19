Азаров відправив КРУ шукати ліки від застуди у поліклініках

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Контрольно-ревізійному управлінню протягом десяти днів перевірити всі поліклініки на предмет наявності препаратів, необхідних для профілактики і лікування застудних захворювань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді у Миколаївській облдержадміністрації з питань економічного розвитку регіону.

«Я вже дав доручення КРУ разом з міністерствами і відомствами здійснити перевірку. Кожна поліклініка буде перевірена на предмет наявності необхідного запасу (ліків) у найближчі десять днів», - сказав М.АЗАРОВ.

У разі відсутності необхідних препаратів щодо керівництва поліклінік і районних управлінь охорони здоров`я буде зроблено «серйозні висновки».