Комісія Київради «вбила» клона фракції БЮТ

Постійна комісія Київської міської ради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики встановила, що збори фракції БЮТ у Київраді 31 серпня 2010 року за кількісним складом присутніх на них депутатів не були правомочними розглядати питання про висловлення недовіри керівництву цієї фракції та обирати нове керівництво.

Про це УНІАН повідомило джерело у Київраді.

Як сказано у копії рішення, яку має у своєму розпорядженні УНІАН, “аналіз матеріалів, пояснень депутатів Київради – членів депутатської фракції “Блок Юлії Тимошенко”, правових актів, які регламентують питання зміни керівництва фракції Київради, дає підстави для висновку про те, що збори фракції “Блок Юлії Тимошенко” у Київській міській раді 31 серпня 2010 року (за умови, що вони справді проводились) за кількісним складом присутніх на них депутатів не були правомочними для розгляду питань про висловлення недовіри керівництву цієї фракції та обрання її нового керівництва, а ухвалені на них рішення про зміну керівництва фракції (за умови, що вони справді ухвалювалися) – не були ухвалені повноважним для прийняття таких рішень складом членів фракції”.

Комісією також встановлено, що підписи депутатів Київради – членів фракції БЮТ було незаконно використано для підробки документів про зміну керівництва фракції.

Також комісія Київради зазначила, що голосування за зміну керівництва фракції відбулося з грубими порушеннями регламенту, за відсутності кворуму для прийняття таких рішень та із шахрайським використанням підписів кількох депутатів фракції.

Комісія дійшла висновку, що інформацію, оголошену у листі від 7 вересня про зміни у складі керівництва фракції БЮТ, зареєстровану у секретаріаті Київради та оголошену головуючим на пленарному засіданні Київради 9 вересня, вважати такою, що не відповідає дійсності.

Крім того, профільна комісія пропонує заступнику міського голови – секретарю Київради Олесю ДОВГОМУ оголосити про зазначений висновок комісії на найближчому засіданні міськради і вжити організаційно-правових заходів на виконання зазначеного висновку постійної комісії.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Київрада звернулася до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону “Про столицю України – місто-герой Київ” з приводу можливості ліквідації районних рад. За інформацією ЗМІ, звернення підтримали 16 членів фракції БЮТ, зокрема, Юрій БЕРЕГОВИЙ, Семен БОРИСЕНКО, Олексій ДАВИДЕНКО, Юрій ДМИТРУК, Борис ДРОБОТ, Володимир ДРОБОТ, Сергій КОЗИР, Денис МОСКАЛЬ, Олександр НЕЗНАЛ, Дмитро ОЛІЙНИК, Олег ПЕТЬКУН, Василь СЕНЧУК, Віктор ТИЩЕНКО, Олександр ТОЛУБИЦЬКИЙ, Анатолій ШЕВЧЕНКО і Роман ШТЕЙНАС.

Того ж дня Рада Блоку Юлії Тимошенко виключила з фракції БЮТ в Київраді деяких депутатів, які підтримали звернення до Верховної Ради.

3 вересня УНІАН одержав інформацію про зміну керівництва фракції БЮТ у Київраді. Згідно з повідомленням, 31 серпня головою фракції було обрано Дениса МОСКАЛЯ, «за» проголосували 17 з 32 членів фракції.

Того ж дня голова Київської міської організації партії «Батьківщина» Анатолій СЕМИНОГА заявив, що влада намагається захопити контроль над фракцією БЮТ в Київраді і спростував інформацію про зміну керівництва фракції.

9 вересня секретар Київради О.ДОВГИЙ оголосив про обрання Д.МОСКАЛЯ головою фракції БЮТ в Київраді замість Т.МЕЛІХОВОЇ. Сама Т.МЕЛІХОВА назвала події у фракції рейдерским захопленням.

За даними прес-служби БЮТ, на сьогодні до складу фракції БЮТ у Київраді входять 14 депутатів: Т.МЕЛІХОВА, Сергій МЕЛЬНИК, Володимир СЕМИНОГА, Володимир КОБЄЛЄВ, Віктор НАУМКО, Володимир НАУМЕНКО, Ігор СОЛОШЕНКО, Микола ЛУК’ЯНЮК, Владислав ЯРЦЕВ, Олег МЕДВЕДЄВ, Микола МЕЛЬНИК, Інна НОВАК, Дмитро НІКУЛЬШИН і О.БРИГИНЕЦЬ.