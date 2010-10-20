У Донецькій області 11,5 тисячі виборців - без паспортів

У Донецькій області 11,5 тисячі людей, які можуть взяти участь у голосуванні на майбутніх місцевих виборах, не одержали паспорта через відсутність бланків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні круглого столу в Донецькій облдержадміністрації заявив заступник начальника Управління у справах громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб ГУ МВС України в Донецькій області Володимир БУЧОК.

За словами В.БУЧКА, «у нас немає ажіотажу, який нам заважає працювати, але у нас є проблема з видачею й оформленням паспортів. Ця проблема виникла тому, що Донецька область тривалий час не одержувала достатньої кількості бланків для оформлення паспортів. Лише 1 жовтня ми одержали централізовано 7,5 тисячі бланків, які на даний момент вже оформлені і вручені жителям регіону, але на 14 жовтня у нас залишилося неоформленими ще більш як 19,5 тисячі матеріалів на видачу паспортів. З них 11,5 тисячі людей, які можуть за Конституцією взяти участь у виборах», - відзначив він.

В.БУЧОК додав, що 21 жовтня Донецька область одержить від МВС 15 тисяч паспортних бланків. «22 числа ці бланки буде передано в територіальні підрозділи, і ми почнемо працювати цілодобово для оформлення й видачі паспортів. Але, враховуючи динаміку отримання заявок, регіону може не вистачити ще більш як 2 тисячі бланків. Але ми будемо це вирішувати в робочому порядку», - наголосив він.