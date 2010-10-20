У БЮТ пояснили, чому вони блокують Верховну Раду
Опозиційні фракції узгодили позиції
Фракція БЮТ вимагає першочергового розгляду питання щодо стримування темпів зростання цін на продукти харчування першої необхідності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО заявив в інтерв’ю журналістам.
Він зазначив, що голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до фракцій меншості – БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона” з проханням запропонувати спільний порядок денний роботи парламенту на середу. За словами С.МІЩЕНКА, обидві фракції узгодили позиції й підписали листа до В.ЛИТВИНА, в якому запропонували сьогодні першим питанням розглянути проект постанови про заходи щодо стримування темпів зростання цін. С.МІЩЕНКО додав, що у порядку денному на сьогодні цього питання немає.
Він підкреслив, що парламентська більшість сформувала порядок денний роботи ВР без урахування думки БЮТ та НУ-НС.
«Це те ж саме, щоб ми (йдеться про парламентську меншість – УНІАН) у четвер формували їх день влади самі (йдеться про формування порядку денного – УНІАН)», - зазначив С.МІЩЕНКО.