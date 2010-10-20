Суд постановив узяти під варту мера Алушти

Центральний районний суд Сімферополя 18 жовтня ухвалив рішення взяти під варту міського голову Алушти Володимира ЩЕРБИНУ.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури АРК.

Як нагадали у відомстві, чиновник звинувачується у фальсифікації рішення колегіального органу. За його незаконним розпорядженням було внесено недостовірні дані в рішення сесії Алуштинської міської ради. Крім того, встановлений факт перешкоджання чиновником діяльності депутата міськради шляхом протиправних вказівок не враховувати його голос, повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня правоохоронні органи Криму затримали мера Алушти В.ЩЕРБИНУ за підозрою у перевищенні службових повноважень.

«Порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 365 Кримінального кодексу України за фактом перевищення службових повноважень Алуштинським міським головою. Він підозрюється в тому, що дав незаконну вказівку підлеглому про доповнення рішення сесії пунктом, який не виносився на обговорення депутатів і на голосування», - сказано в прес-релізі наглядового відомства.

Ведеться слідство.