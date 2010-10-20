БЮТу набридло блокувати пусту залу ВР

Народні депутати від БЮТ розблокували президію і трибуну Верховної Ради і покинули сесійну залу.

Як передає кореспондент УНІАН, орієнтовно о 13.40 депутати від БЮТ зібрали картки для голосування та познімали плакати, вивішені у сесійній залі.

Майже за дві години до цього із сесійної зали пішли представники більшості через те, що засідання Верховної Ради внаслідок блокування так і не було відкрите.

По середах парламент працює лише у першій половині дня, до 14.00.

Наступне засідання Верховрої Ради має розпочатися завтра о 10.00.