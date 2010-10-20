БЮТу набридло блокувати пусту залу ВР
13:55, 20 жовтня 2010Політика
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Зібрали картки й пішли
Народні депутати від БЮТ розблокували президію і трибуну Верховної Ради і покинули сесійну залу.
Як передає кореспондент УНІАН, орієнтовно о 13.40 депутати від БЮТ зібрали картки для голосування та познімали плакати, вивішені у сесійній залі.
Майже за дві години до цього із сесійної зали пішли представники більшості через те, що засідання Верховної Ради внаслідок блокування так і не було відкрите.
По середах парламент працює лише у першій половині дня, до 14.00.
Наступне засідання Верховрої Ради має розпочатися завтра о 10.00.
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