Єжель хоче збільшити кількість українських миротворців в Афганістані

Україна планує додатково направити до Афганістану 8 військовослужбовців для виконання миротворчої місії під егідою ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ журналістам у Ялті після засідання Ради міністрів оборони держав СНД.

«Сьогодні досягнута домовленість, що ми підсилюватимемо своє групування, яке знаходиться в Афганістані. Буде додатково виділено 8 осіб до тих 13, які там зараз знаходяться», - сказав він.

М.ЄЖЕЛЬ також повідомив, що Україна сьогодні бере участь у миротворчих місіях у 10 країнах.