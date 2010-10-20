Тимошенко - про американський аудит: я цей злочин повторила б сьогодні

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО подякувала американським аудиторам, які на замовлення влади здійснювали перевірку діяльності її уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції у Чернігові.

"Хочу подякувати американським аудиторам, подякувати без лапок, реально подякувати. Що вони разом з Генеральною прокуратурою, СБУ, податковою, КРУ за два роки моєї діяльності вивернули все, кожну цифру, кожен видаток, всі рішення і написали на базі восьмимісячної роботи шість пунктів", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера “Батьківщини”, особисто її стосується тільки один пункт нецільового використання коштів - екологічного фонду, які були запозичені з рахунку і використані для Пенсійного фонду. Вона пояснила, що кошти у сумі 320 млн. євро вперше було отримано від продажу Японії квот на викиди вуглецю. Кошти було запозичено, а потім повернуто, але порушено кримінальну справа за їх нецільове використання.

"Вони говорять - це ж злочин. Можливо, злочин. Я цей злочин повторила б сьогодні так само, як я тоді його зробила. Коли у мене була альтернатива – платити екологічні видатки, чи платити пенсії, то я не знаю, який би прем`єр-міністр залишив пенсіонерів без пенсій, а екологічні кошти б пішли на екологічні програми", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також побажала усім прем`єр-міністрам, які обіймали цю посаду до неї і після неї, щоб їхню діяльність перевірили аудитори, й вони також мали тільки шість пунктів зауважень.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня ц.р. уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках. Мета аудиту - виявлення нецільового використання коштів, винних у цьому і куди було спрямовано ці гроші.

14 жовтня міжнародні аудитори заявили, що виявили факти нецільового використання коштів державного бюджету і шахрайства за участю представників уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

«Розслідування виявило докази нецільового використання державних коштів і шахрайства за участю посадовців попереднього уряду України, деяких міністерств і приватних компаній», - говориться у звіті за результатами аудиту.