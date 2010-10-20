НАТО допоможе Україні реформувати сектор розвідки та безпеки

Експерти НАТО високо оцінюють зусилля України з реформування сектора розвідки і безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, про це йшлося під час 7-го раунду експертних консультацій Україна – НАТО з питань реформування сектора розвідки та безпеки.

"Україна була першою країною колишнього Радянського Союзу, яка прийняла рішення про початок співробітництва з НАТО у сфері реформування сектора безпеки і розвідки та цивільно-демократичного контролю. Філософія цього рішення завжди полягала у наданні допомоги Україні в процесі реформування її спецслужб задля підсилення демократичного розвитку країни та захисту її суверенності", - цитує прес-центр СБУ слова керівника Офісу зв’язку НАТО в Україні Марчіна КОЖІЕЛА.

Прес-центр СБУ також повідомляє, що консультації з питань реформування сектора безпеки і розвідки дозволили створити дієвий механізм залучення експертного потенціалу країн-членів НАТО для співпраці та обміну досвідом із удосконалення ефективності установ сектора безпеки України та належного функціонування системи цивільного демократичного контролю за діяльністю спеціальних служб.

"Свідченням цього є суттєвий внесок служб внутрішньої безпеки (СБУ) та розвідувальних органів України у зміцнення євроатлантичного та європейського просторів безпеки, особливо у сферах протидії міжнародній організованій злочинності, тероризму, наркобізнесу, кіберзлочинності тощо", - йдеться у повідомленні.

За результатами консультацій було досягнуто домовленості про залучення цільових груп національних і міжнародних експертів у сферах діяльності служб внутрішньої безпеки і розвідувальних органів та продовження співпраці з міжнародними експертними інституціями, зокрема, із Женевським центром демократичного контролю над збройними силами.

Прес-центр СБУ також навів текст привітання, яке надіслав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ учасникам консультацій. "Ми впевнено можемо стверджувати: Україна володіє високим ресурсом інтелектуальних, управлінських і політичних можливостей для забезпечення ефективного демократичного контролю та прозорого керівництва і здійснення контролю над сектором безпеки. Глибоко переконаний, що нинішній діалог вітчизняних і міжнародних фахівців стане новим поштовхом у подальшій розбудові та зміцненні національної і міжнародної безпеки", – зазначається у листі Президента.

У консультаціях взяли участь понад 30 експертів безпекових і розвідувальних органів, міністерств та установ України, представників Міжнародного секретаріату Альянсу та спеціальних служб країн-членів НАТО.