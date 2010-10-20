Ухвалювати закон про гральний бізнес не можна, поки не знищать "нелегалів"?

Ухвалювати закон про гральний бізнес можна тільки після повного знищення нелегальних гральних закладів, які діють сьогодні по всій території України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА сьогодні на брифінгу.

За її словами, нелегальний гральний бізнес приймає форми, зокрема інтернет-кафе, для продовження діяльності майже в кожному регіоні, і поки міліція не наведе лад у цій сфері, недоцільно ухвалювати закон про діяльність грального бізнесу.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що комітет провів зустріч з представниками Міністерства внутрішніх справ і запропонував застосовувати до організаторів нелегальних гральних закладів такі заходи, як конфіскація майна, ліквідація, порушення кримінальних справ.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також повідомила, що на сьогоднішньому засіданні комітету будуть розглянуті деякі законопроекти про гральний бізнес, запропоновані різними депутатами. Водночас вона висловила сподівання на те, що жоден з них не буде підтриманий комітетом до наведення ладу в галузі.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до ухвалення спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.

21 вересня ц.г. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дотримання законодавства про заборону грального бізнесу в Україні» (№5349-д, автор – Н.КОРОЛЕВСЬКА).

Проектом закону передбачається надати органам міліції право подавати позови до суду, який ухвалює рішення про фінансові санкції, передбачені законодавством за організацію і проведення азартних ігор.

До Кримінального кодексу вноситься нова стаття 2032 «Заняття діяльністю, заборона на яку встановлена Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі 8 тисяч мінімальних заробітних плат за заняття гральним бізнесом з конфіскацією і знищенням грального устаткування.