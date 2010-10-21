Тимошенко закликає не сприймати вибори як звичайні

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО закликала українців не сприймати місцеві вибори як чергові звичайні вибори, оскільки вони суттєво вплинуть на подальший розвиток країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час прес-конференції у Чернігові.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні Україна знаходиться у біді, що проявляється у згортанні демократичних свобод, економічному спаді.

На її думку, протидіяти негативним тенденція можна, поставивши “усвідомлений професійний, чіткий заслон розповсюдженню цієї системи життя у серце нашої країни – громади”.

Керівник партії "Батьківщина" закликала українців не сприймати місцеві вибори як звичайні вибори, які вже не один раз відбувались у нашій державі.

"Це не так. Сьогодні місцеві вибори – це остання барикада. Або країна, кожна людина, усвідомлюючи такі неадекватні зміни, чітко дає цій владі зрозуміти, що ці стандарти, цей вектор руху просто неможливі (і причому говорить це чітко й жорстко), або якщо у нас далі будуть іти ці подвійні стандарти, коли, як один народ, ми ділимося надвоє: одні страждають, інші – заробляють, - шансів у цієї країни просто не буде", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зауважила, що провладна партія прагне на місцевих виборах з`ясувати три речі: чи здатні вони провести фальсифікації, чи спрацює мажоритарна система, чи можливо зламати місцеві еліти "конструктивною співпрацею”.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, ситуація в Україні розвиватиметься залежно від результатів місцевих виборів.

"Якщо ЯНУКОВИЧ отримає освячення, підтвердження, санкцію на цю політику, яку він проводить у життя, то далі ніяких обмежень не буде. Він зрозуміє головне - що за ці місцеві вибори, за вісім місяців просто зламав націю – звернув її у баранячий ріг, скрутив і поставив у коридорі, щоб вона, відкривши рота чекала вказівок і сприймала все так, як їй пропонується. Якщо мужня країна знайде у собі сили сказати "ні", то тоді з нею почнуть рахуватися", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.