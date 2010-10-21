Кравчук не хоче об’єднувати опозицію

Екс-президент Леонід Кравчук не готовий персонально очолити процес об`єднання опозиції.

Про це він заявив в ефірі ТВі, коментуючи заяву лідера "Народної самооборони" Юрія Луценка про те, що перший президент міг би керувати об`єднавчим діалогом опозиції.

"Я не готовий очолити, оскільки я не бачу шляхів об`єднання. По-друге, я не є опозиціонер... Я бачу скоріше свою роль у тому, аби, незалежно від посад і спокус стати мільярдером, говорити правду і про владу, і про опозицію", - підкреслив Кравчук.

Разом із тим екс-президент зазначив, що наразі він не може оцінити ні діяльність влади, ні діяльність опозиції як цивілізованих учасників демократичного політичного процесу, повідомляє прес-служба телеканалу.

Кравчук підкреслив, що можливим шляхом повернення України у правове поле є переконати і владу, і опозицію скликати конституційну асамблею, доручити їй написання нової Конституції і після цього винести основний закон на затвердження народу.

"Цим самим ми б сказали найголовніше: зникли б спокуси, прямі й безпосередні, змінювати весь час Конституцію під конкретну особу. Цей й була б робота до об`єднання, оскільки всі б бачили, що ми діємо в одному руслі", - вважає він.

На думку Кравчука до складу конституційної асамблеї повинні увійти професіонали-конституціоналісти.

"Я б запропонував доручити це незалежним людям, які не пов`язані із владою... Це мають бути вчені, професіонали в даній галузі. Від влади можуть до цієї асамблеї увійти представники без права нав`язувати свою думку і керувати", - сказав він.

"Президент не може очолити цю асамблею, ні яким чином, і ніхто з діючих політиків також", - вважає Кравчук, додавши, що сам прийняв би участь в роботі конституційного органу у разі запрошення.

Українська правда