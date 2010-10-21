Підприємці принесли під Верховну Раду поховальні вінки

Близько 1 тис. підприємців пікетують будівлю Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції протесту з усієї України виступають проти ухвалення урядового проекту Податкового кодексу та збільшення пенсійного віку.

Підприємці тримають лозунги антиурядового і антипарламентського спрямування: «ВР проти народу – хто виграє? Великим вареником можна подаватися», «Уряд Азарова: бери шинель…», «Вимагаємо справедливої пенсійної реформи», «Залишимо майбутнє нам і нашим дітям» та інші.

Також пікетувальники принесли кілька поховальних вінків.