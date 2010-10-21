ГоловКРУ назвало розмір збитків від урядування Тимошенко

З 10,7 тисячі підприємств, установ та організацій, що їх перевіряло ГоловКРУ за дорученням Президента України, порушення встановлені на 10,1 тисячі, або на 94 % об’єктів. Ці цифри навів сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова ГоловКРУ Петро Андрєєв.

Під час масштабної перевірки, яка тривала з березня, і метою якої була оцінка стану національної економіки, виявлено порушень на суму понад 68 млрд грн. А загальна сума втрат фінансових і матеріальних ресурсів – 44,8 млрд грн.

Ці збитки, як вважає Андрєєв, стали наслідком використання колишнім урядом Тимошенко методів управління коштами держбюджету в «ручному» режимі. Зокрема, колишнім керівником Державного казначейства безпосередньо щодня визначалися обсяги і напрямки видатків з державного бюджету шляхом надання усних вказівок начальникам територіальних органів.

Все це призвело до невиконання видаткової частини бюджету, зростання кредиторської заборгованості, невідшкодування в повному обсязі ПДВ, і спричинило додаткове навантаження на держбюджет вже цього року в сумі понад 5 млрд гривень.

Державний борг України за 2009 рік виріс на 96,3 млрд грн і на 01.01.2010 становив 227 млрд грн,що на 33,9 млрд грн перевищує граничний розмір державного боргу, встановлений Законом про Держбюджет на 2009 рік.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня ц.р. уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках. Мета аудиту - виявлення нецільового використання коштів, винних у цьому і куди було спрямовано ці гроші.

14 жовтня міжнародні аудитори заявили, що виявили факти нецільового використання коштів державного бюджету за участю представників уряду Ю.ТИМОШЕНКО.