Донецькі комуністи повстали проти регіоналів

У Донецьку біля будівлі обласної державної адміністрації проходить мітинг представників КПУ проти фальсифікації місцевих виборів і на знак протесту проти тиску з боку Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу беруть участь близько 500 осіб. Мітингувальники тримають гасла: «Голосуючи, подумай, кому ти віддаси свій дорогоцінний голос» і «Сьогодні ти живеш так, як голосував учора».

Виступаючи на мітингу, перший секретар обкому КПУ в Донецькій області Микола КРАВЧЕНКО заявив, що на кандидатів до місцевих рад від КПУ чинять тиск, погрожують і шантажують місцеві влади Донецької області.

«Цинічно, нахабно, як катком, продовжують наїжджати на народ. Ми звертатимемося до Парламентської Асамблеї Європи, до ОБСЄ, доводитимемо до відома світової громадськості, що в Донецькій області як було беззаконня, так і залишилося. В Партії регіонів сьогодні рейтинг 23%, а їм потрібно зробити його 80%», - зазначив М.КРАВЧЕНКО.

Народний депутат також додав, що на кандидата від комуністів на посаду міського голови м. Красногоровки Донецької області чинять тиск із боку ГУМВС України в Донецькій області. «Дзвонили з управління кадрів обласного управління внутрішніх справ. Наш кандидат є працівником міліції, 23 роки відслужив у МВС. І сьогодні йому погрожують, говорять, щоб він або поклав заяву на стіл, або зняв кандидатуру. У такий спосіб сьогодні вирішують ці проблеми», - заявив М.КРАВЧЕНКО.

Біля Донецької облдержадміністрації сьогодні також проходить мітинг політичних сил «Фронт змін» і «Руський блок» проти ухвалення Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня помер кандидат на посаду міського голови Макіївки від Комуністичної партії України Віктор Жабін. За словами М.КРАВЧЕНКА, на померлого кандидата чинився сильний тиск у зв`язку з його участю у виборах.

Раніше в Донецькій області обстріляли машину Приліснянського сільського голови від КПУ. Комуністи пов`язують цей замах із їхньою участю у виборах в Донецькій області.