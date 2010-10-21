Партія Балоги назвала компанію, яка зробить їм екзит-пол

На замовлення партії “Єдиний Центр” компанія GfK Ukraine 31 жовтня, в день виборів до місцевих органів влади, проведе опитування виборців на виході з виборчих дільниць.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив один з лідерів “Єдиного Центру” Ігор ПОПОВ.

За його словами, партія звернулася до цієї дослідницької структури через великий ризик підтасовки результатів голосування. “Адже саме виборчі дільниці є одним із місць, де можуть відбуватися порушення при підрахунку голосів”, – сказав І.ПОПОВ. Він заявив, що на сьогодні дільничні виборчі комісії у багатьох регіонах країни сформовані таким чином, що це не дозволяє забезпечувати взаємний контроль представниками різних політичних партій. Також, як зазначив один з лідерів партії, ймовірність фальсифікації зростає через відсутність достатньої кількості міжнародних спостерігачів, чия робота завжди зменшувала масштаб зловживань на виборах.

«Хоча замовником екзит-полу виступає “Єдиний Центр”, партія робить це опитування для захисту результатів усіх політичних партій і кандидатів, для сприяння чесним виборам в Україні. Результати будуть відкритими для громадськості одразу після закриття виборчих дільниць», – заявив І.ПОПОВ.

Заступник директора GfK Ukraine Гліб ВИШЛІНСЬКИЙ на прес-конференції розповів, що в межах екзит-полу компанія проводитиме опитування на 580 виборчих дільницях в усіх областях України, де проходитимуть вибори до обласних рад. Окремо будуть вивчатися підсумки голосування за кандидатів на посади міських голів Донецька, Харкова, Ужгорода, Луцька, Чернівців і Хмельницького. Загалом буде проведено не менше 29 тисяч інтерв’ю. Результати для вибраної групи пріоритетних областей і вказаних міст будуть спиратися не менше, ніж на 1200 інтерв’ю. До проекту залучаються майже 1100 інтерв’юерів GfK Ukraine. Він додав, що респонденти вкидатимуть анкети з результатами свого голосування до спеціальних скриньок, що гарантуватиме анонімність їхніх відповідей.