Прес-конференція компанії «Юг-Контракт»

14:06, 21 жовтня 2010
Політика
1104 0

У п’ятницю, 22 жовтня, об 11.00 у конференц-центрі Президент-готелю «Київський» відбудеться прес-конференція на тему: «2011 рік на ринку комп’ютерної, цифрової техніки, споживчої електроніки та мобільної телефонії – рік сюрпризів?».

Учасники прес-конференції: експерти компаній Alcatel, Asus, Beko, Garmin-Asus, Intel, Kingston, Samsung, Panasonic, а також  експерти компанії «Юг-Контракт».

Прес-конференція відбудеться в рамках Міжнародної конференції “Distribution&Partnership”.

Адреса: Київ, вул. Госпітальна, 12.

Акредитація на сайті конференції:

http://www.icdp.com.ua/for_journalists.php або за телефоном: (050) 986-25-65.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter