Прес-конференція компанії «Юг-Контракт»

У п’ятницю, 22 жовтня, об 11.00 у конференц-центрі Президент-готелю «Київський» відбудеться прес-конференція на тему: «2011 рік на ринку комп’ютерної, цифрової техніки, споживчої електроніки та мобільної телефонії – рік сюрпризів?». Учасники прес-конференції: експерти компаній Alcatel, Asus, Beko, Garmin-Asus, Intel, Kingston, Samsung, Panasonic, а також експерти компанії «Юг-Контракт».

Прес-конференція відбудеться в рамках Міжнародної конференції “Distribution&Partnership”.