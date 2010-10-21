Прес-конференція компанії «Юг-Контракт»
14:06, 21 жовтня 2010Політика
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У п’ятницю, 22 жовтня, об 11.00 у конференц-центрі Президент-готелю «Київський» відбудеться прес-конференція на тему: «2011 рік на ринку комп’ютерної, цифрової техніки, споживчої електроніки та мобільної телефонії – рік сюрпризів?».Учасники прес-конференції: експерти компаній Alcatel, Asus, Beko, Garmin-Asus, Intel, Kingston, Samsung, Panasonic, а також експерти компанії «Юг-Контракт».
Прес-конференція відбудеться в рамках Міжнародної конференції “Distribution&Partnership”.
Адреса: Київ, вул. Госпітальна, 12. Акредитація на сайті конференції:
Акредитація на сайті конференції:http://www.icdp.com.ua/for_journalists.php або за телефоном: (050) 986-25-65.
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