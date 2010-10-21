БЮТ обіцяє на завтра сюрприз

Фракція БЮТ планує вже завтра оприлюднити список народних депутатів, які підписалися під ініціативою щодо розгляду питання про відповідальність Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання опозиційного уряду заявив народний депутат від БЮТ, лідер опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

Він зауважив, що до збору підписів долучилася і фракція “Наша Україна – Народна самооборона”.

“Вчора сталася гарна подія – представники фракції НУ-НС взяли у нас підписні листки”, - сказав С.СОБОЛЄВ.

В той же час народний депутат відмовився назвати конкретну цифру підписів, які вже зібрано.

“Це буде сюрприз. І саме тому, що ми чекаємо підписів від НУ-НС, тому і відклали на завтра оголошення цих списків”, - сказав він.

С.СОБОЛЄВ сподівається, що якщо завтра списки будуть оголошені, то питання про відповідальність уряду буде розглянуто вже наступного пленарного тижня.

Він нагадав, що згідно з регламентом, після оприлюднення списків уряду дається два тижні на підготовку до розгляду цього питання.