Януковича просять дати місця в його комітеті двом нардепам

Комітет Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва на своєму засіданні прийняв звернення до Віктора ЯНУКОВИЧА з рекомендацією включити до складу Комітету економічних реформ при Президенті України голову комітету Наталію КОРОЛЕВСЬКУ, а також голову Комітету ВР із питань податкової та митної політики Віталія ХОМУТИННІКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Комітету ВР з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва.

Виступаючи на засіданні комітету, народний депутат Валерій КРАЙНІЙ зазначив, що Комітет із економічних реформ є важливим органом при Президенті України, метою якого є впровадження системних економічних перетворень, забезпечення сталого економічного розвитку України, як передумови зростання добробуту її населення.

При створенні Комітету з економічних реформ серед представників виконавчої влади й експертного середовища були включені керівники лише двох комітетів Верховної Ради України - з питань бюджету та з питань економічної політики. При цьому представники ключових комітетів ВР: Комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва й Комітету з податкової та митної політики до Комітету з економічних реформ при Президенті включені не були. На думку В.КРАЙНЄГО, подібна вибірковість стосовно представників парламенту, розділення на «своїх» і «чужих» в умовах необхідності консолідації зусиль для подолання економічної кризи є невиправданими.

«Партійна приналежність, фракційна не повинні бути підставою для включення або невключення керівника комітету ВР у дорадчі й консультативні органи, що створюються при Президенті України, в тому числі й в Комітет економічних реформ», - вважає народний депутат.

З метою проведення консолідованої національної політики у сфері реформування економіки країни, реальних перетворень, а не лише їх імітації, народні депутати вважають за доцільне розширити склад учасників Комітету економічних реформ за рахунок включення до нього голів усіх профільних комітетів ВР, які безпосередньо займаються питаннями розробки й узгодження економічного законодавства.

Одностайним рішенням членів Комітету із питань промислової та регуляторної політики і підприємництва було рекомендовано звернутися до В.ЯНУКОВИЧА з рекомендацією включити до складу Комітету економічних реформ при Президенті України Н.КОРОЛЕВСЬКУ і В.ХОМУТИННІКА.

Також народні депутати пропонують надати можливість опозиції делегувати своїх представників для участі в засіданнях Комітету з економічних реформ.