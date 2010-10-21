Соболєв підловив Андрєєва на слові

Контрольно-ревізійне управління нарешті почало аналізувати діяльність уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це заявив народний депутат, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ, коментуючи сьогоднішні заяви голови ГоловКРУ Петра АНДРЄЄВА щодо результатів проведення аудиту стану національної економіки.

С.СОБОЛЄВ зазначив, що у звіті КРУ аналізується, в тому числі, період діяльності уряду, який очолював В.ЯНУКОВИЧ.

«Якщо додати цитату пана АНДРЄЄВА про те, що «виявлено порушень на суму майже на 53 мільярди гривень, з яких сума втрат фінансів і матеріальних ресурсів складає майже 30 мільярдів гривень, що майже в 12,5 разів більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року», то я так розумію, що пан АНДРЄЄВ нарешті почав аналізувати діяльність уряду ЯНУКОВИЧА», - сказав С.СОБОЛЄВ.