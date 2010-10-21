Янукович підбадьорив Міттала: компроміс ще можна знайти

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрівся з керівниками великих металургійних компаній - генеральним директором Posco Чун-Янг ЧОНГОМ та головою правління «АрселорМіттал» Лакшмі МІТТАЛОМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Під час зустрічі з керівником корейської компанії Posco Президент відзначив, що дуже зацікавлений у продовженні позитивного діалогу України та Кореї та його наповненні конкретним змістом.

«Інтеграція у світовий економічний простір потребує створення такого ділового клімату, який би сприяв залученню інвестицій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент висловив упевненість, що реформи, які зараз реалізуються в Україні, працюватимуть на створення комфортних умов ведення бізнесу в нашій державі.

З керівником «АрселорМіттал» глава держави обговорив врегулювання ситуації, пов’язаної з виконанням інвестиційних зобов’язань.

«Вважаю, у нас є можливість обговорити ці питання і знайти компроміс», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.