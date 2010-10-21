Янукович підбадьорив Міттала: компроміс ще можна знайти
Президент зустрівся з двома магнатами
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрівся з керівниками великих металургійних компаній - генеральним директором Posco Чун-Янг ЧОНГОМ та головою правління «АрселорМіттал» Лакшмі МІТТАЛОМ.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.
Під час зустрічі з керівником корейської компанії Posco Президент відзначив, що дуже зацікавлений у продовженні позитивного діалогу України та Кореї та його наповненні конкретним змістом.
«Інтеграція у світовий економічний простір потребує створення такого ділового клімату, який би сприяв залученню інвестицій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Президент висловив упевненість, що реформи, які зараз реалізуються в Україні, працюватимуть на створення комфортних умов ведення бізнесу в нашій державі.
З керівником «АрселорМіттал» глава держави обговорив врегулювання ситуації, пов’язаної з виконанням інвестиційних зобов’язань.
«Вважаю, у нас є можливість обговорити ці питання і знайти компроміс», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.