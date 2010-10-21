Тимошенко завтра відвідає Суми

Завтра, 22 жовтня, лідер ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО відвідає місто Суми. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Сумської обласної організації ВО «Батьківщина».

Програма перебування Ю.ТИМОШЕНКО в Сумах передбачає її зустріч з партійним активом ВО «Батьківщина», представниками студентських та громадських організацій, кандидатами на посаду міських голів.

Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО в офісі обласної парторганізації дасть прес-конференцію, виступить на ТРК «Відікон», а ввечері на площі Незалежності виступить на зустрічі з виборцями Сумщини.

Того ж дня Ю.ТИМОШЕНКО повернеться до Києва.