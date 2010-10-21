Партія регіонів визнала проблему списків-двійників

Голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр ЄФРЕМОВ покладає відповідальність за появу виборчих списків-двійників деяких опозиційних партій на лідерів цих політичних сил, «які не змогли впоратися із внутрішньопартійними конфліктами».

Про це йдеться у заяві політика, переданій УНІАН прес-службою Партії регіонів.

Як приклади О.ЄФРЕМОВ навів Київську та Львівську обласні організації партії «Батьківщина», де виникли конфлікти ще до створення списків-двійників кандидатів у депутати «внаслідок постійних з’ясувань, хто в них більш легітимний керівник у місцевих партійних організаціях».

При цьому «регіонал» закликав опозиційні політичні сили, «які посіяли конфлікти у своїх місцевих партійних організаціях», припинити внутрішні чвари «при підготовці списків кандидатів у депутати на місцеві вибори».

Також О.ЄФРЕМОВ звернувся до територіальних виборчих комісій із пропозицією негайно виконати рішення судів, які дозволяють партіям самим вирішувати, кого вони делегують у депутати місцевих рад, щоб забезпечити політичним силам рівний доступ до виборчого процесу.