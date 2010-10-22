Тимошенко закликає Януковича та Ющенка не розривати Україну
"Історію використовують як червону ганчірку"
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО закликає нинішнього Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та колишнього Віктора ЮЩЕНКА відмовитися від використання історичних фактів для розділення України на дві частини.
"Важко змиритися з думкою, що політики використовують історію – що останні п’ять років, що зараз вже почався новий відлік часу нової влади. Використовують виключно для того, щоб влаштувати розбрат всередині свого власного народу, і коли не вистачає професійних аргументів для стратегії розбудови країни, то беруть історію і починають цією історією лякати одну частину країни, а потім іншу. Я хочу звернутися до політиків – як до колишнього Президента, так і до сьогоднішнього Президента: залиште в своїх розборках історію в спокої", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Харкові, коментуючи відкриття виставки "Українські праведники. Волинська різанина: жертви ОУН-УПА".
Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКА, на переконання лідера “Батьківщини”, історією мусять займатися професійні історики.
"Нехай вчені з`ясовують, де, що і як відбувалося в нашому спільному історичному житті, а політики хай займуться наведенням порядку в економіці, соціальних питаннях, хай наведуть порядок з корупцією у власних лавах, хай зроблять це для того, щоб люди побачили, що в політиці є мораль. А те, що сьогодні історія використовується як червона ганчірка, щоб натравлювати одну частину України на іншу – от власне аморальні політики і використовують такий інструмент", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.