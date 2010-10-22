Тимошенко каже, що в Україні - «політичний терор»

Одна із лідерів опозиції Юлія Тимошенко готова зустрітись із президентом Віктором Януковичем. Про це вона сказала в інтерв`ю Deutsche Welle, називаючи ситуацію в Україні перед виборами "політичним терором".

Тимошенко каже, що 9 опозиційних партій у спільній заяві повідомляли про відсутність передумов для прозорої виборчої кампанії та дуже сподівалися на резолюцію Європарламенту.

"Нам важливо було, щоб, проаналізувавши всю цю ситуацію, Європарламент просто сказав, що якщо збережуться такі правила, вибори не будуть визнані ЄС як такі, що відбулися чесно та без порушень",- каже Тимошенко.

Оцінюючи перехід колишніх депутатів БЮТ із опозиції до парламентської більшості, Тимошенко каже: "В Україні не усі можуть тримати удар, та боротися з острахом." Вона стверджує, що в Україні побудована сьогодні поліцейська держава, а СБУ займається "політичним терором".

"Запрошують дружин, чоловіків, дітей. Порушують кримінальні справи, повністю руйнують життя людей. Одна вимога - вступати у Партію регіонів",- заявляє лідерка опозиції.

Президент Янукович вже озвучив своє бажання зустрітися з представниками опозиції. Тимошенко заявила DW, що добивається цього вже 2 місяці і обов`язково прийде: "Думаю, що він навмисно вичекав час, коли запущені усі моделі фальсифікацій, та потім вже буде зустрічатися тоді, коли вибори вже будуть провалені",- додала Тимошенко.