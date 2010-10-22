Литвин не може зрозуміти логіки БЮТ: це нагадує конвульсії

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що не бачить логіки в діях опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам він сказав, що представники парламентських фракцій, які не входять у більшість, мають право по п`ятницях ставити запитання до представників уряду. За його словами, було визначено, що запитання ставитимуться до віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА та міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

В.ЛИТВИН повідомив, що С.ТІГІПКО перебуває у відпустці, тому немає можливості йому сьогодні ставити запитання. В.ЛИТВИН додав, що С.ТІГІПКО перебуває в Сімферополі. Голова ВР також зауважив, що мав розмову з С.ТІГІПКОМ, і той готовий у будь-який момент прийти до парламенту і відповісти на будь-яке запитання, але “зараз він перебуває у відпустці і це його право”.

В.ЛИТВИН наголосив, що, натомість, до ВР запрошено міністрів, які відповідають за соціально-економічні питання.

Депутати від БЮТ «заблокували трибуну. Я логіки зрозуміти не можу. Це мені інколи нагадує просто конвульсії», - зазначив В.ЛИТВИН.

На запитання журналістів, чи працюватиме сьогодні парламент, В.ЛИТВИН відповід: «У всякому разі, о 14.30 буде спеціальне засідання Верховної Ради».