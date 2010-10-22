ПР каже, що європейська партія стала заручницею української опозиції

У Партії регіонів називають проявом політичної мудрості перенесення розгляду резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні.

Про це йдеться у заяві прес-служби Партії регіонів, розміщеній на офіційному сайті політичної сили.

У заяві наголошується, що Партія регіонів засвідчує свою повагу всім депутатам Європейського парламенту та вважає проявом політичної мудрості і відповідальності рішення більшості з них перенести розгляд резолюції щодо ситуації в Україні на наступну сесію, що відбудеться у першій декаді листопада.

“Впевнені, що це рішення дозволить європейським політикам сформувати виважену, об’єктивну думку щодо демократичних процесів в Україні, а не послуговуватися при цьому тільки інформацією, отриманою від окремих українських політичних партій, які й досі не можуть змиритися з поразкою на лютневих президентських виборах, а також невпинним падінням своєї популярності в країні”, - наголошують у Партії регіонів.

“Регіонами” наголошують, що перемога неупередженої точки зору в стінах Європарламенту відбулася за ініціативи депутатів від Прогресивного альянсу соціалістів та демократів (ПАСД), що є партнером Партії регіонів. У заяві підкреслюється, що ця політична сила традиційно послідовно виступає за зближення Європейського Союзу з Україною та у своїх оцінках ситуації в нашій державі завжди намагається не стати інструментом внутрішньополітичної боротьби й об’єктивно сприйняти інформацію щодо ситуації в Україні.

“На жаль, найбільша партія Європейського парламенту, яка стала заручницею відверто упередженої думки з боку українських партнерів, виявилася залученою до реалізації передвиборчих технологій тих опозиційних сил, які ще вчора уособлювали владу в нашій державі. Ми вітаємо той факт, що ПАСД спільно з іншими конструктивними силами в Європарламенті не дозволив зробити з резолюції інструмент впливу на ситуацію в Україні напередодні намічених на 31 жовтня місцевих виборів”, - йдеться в заяві.

“Партія регіонів як відповідальна політична сила, яка спрямовує всі свої зусилля задля забезпечення достойного рівня життя громадян України та вступу країни до Європейського Союзу, підтверджує свій намір активно співпрацювати з усіма політичними силами в Європейському парламенті та є відкритою для діалогу”, - наголошують автори заяви.

Як повідомляв УНІАН, 6 груп Європарламенту запропонували свої проекти резолюції після чого 4 групи змогли домовитися про компромісний варіант документа.

20 жовтня у Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні.

21 жовтня Європарламент прийняв рішення відкласти розгляд резолюції по Україні на наступну сесію, яка має відбутися 10-11 листопада у Брюсселі.

Із пропозицією відкласти голосування виступив депутат Ханнес СВОБОДА (Прогресивний альянс соціалістів та демократів, Австрія). Його пропозицію також підтримав лідер європейських консерваторів Міхал Томаш КАМІНСЬКИ. «Це буде мудро з нашого боку відкласти голосування на наступну сесію», - сказав депутат.