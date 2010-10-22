БЮТ блокує трибуну ВР, бо не хоче слухати Табачника

Фракція БЮТ блокує трибуну Верховної Ради, бо не хоче слухати звіт міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ`ЯКІН.

Він зазначив, що фракція БЮТ зранку заблокувала трибуну з вимогою не допустити до виступу під час години уряду міністра освіти Д.ТАБАЧНИКА.

Він додав, що це рішення було ухвалено на засіданні фракції.

За словами А.КОЖЕМ`ЯКІНА, депутати від БЮТ зазначали, що «Д.ТАБАЧНИК є головним українофобом, ця людина розколює українське суспільство, ця людина ненавидить українську історію і український народ». Тому фракція зробить все, щоб він не міг виступити із трибуни парламенту, сказав БЮТівець.

«І взагалі фракція сьогодні прийняла рішення, що ця людина, поки вона буде займати посаду міністра, фракція буде робити все, щоб він у Верховній Раді ніколи не виступав, до того часу, поки його не звільнять з посади», - підкреслив А.КОЖЕМ`ЯКІН.

Він також зазначив, що замість віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА сьогодні в парламент знову «прийшла бригада міністрів під головуванням міністра аграрної політики пана ПРИСЯЖНЮКА і десять перших заступників міністерств і відомств».

За його словами, «ми це все вже один раз слухали, і другого разу такого знущання ми вже не допустимо».

Як сказав А.КОЖЕМ`ЯКІН, це також одна з причин, чому фракція заблокувала трибуну парламенту.

Водночас А.КОЖЕМ`ЯКІН не виключає, що сьогодні може бути розблокована робота парламенту. Він зазначив, що це може відбутися в тому випадку, коли керівництво парламенту і фракції більшості погодяться першим питанням поставити на розгляд ВР проект постанови щодо контролю за зростанням цін на продукти першої необхідності, а також буде поставлено питання про створення ТСК щодо порушень у виборчому процесі, а також питання щодо складення депутатських повноважень сумісниками.

А.КОЖЕМ`ЯКІН також наполягає на тому, щоб сьогодні було розглянуто в парламенті питання щодо «незаконного зняття з виборчого процесу кандидатів від нашої партії у Львівській і Київській областях».