Кличко пояснив, для чого треба міняти політиків

Лідер партії «Український Демократичний Альянс за Реформи (УДАР)» Віталій КЛИЧКО 21 жовтня розпочав передвиборчий тур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, першим містом, яке відвідав В.КЛИЧКО, став Херсон.

На зустрічі з виборцями В.КЛИЧКО відзначив, що «чотири роки плідної роботи у Києві в опозиції до влади «космічного» мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО принесли свої результати – нам вдалося розв’язати чимало проблем столичних мешканців. Та я розумію, що зміни нам потрібні не лише у столиці, а й в інших містах і селах. Інакше ми ще довго не матимемо тих результатів, на які сподіваємося. Життя у регіонах не можна змінити миттєво, по вказівці з центру. Потрібна системна робота та прості, зрозумілі кроки».

За словами політика, для цього партія «УДАР» пропонує кожному місту, кожній області свій план реформ: «Ми бачимо лише один шлях – крок за кроком впроваджувати європейські стандарти у наше життя. Вони стануть реальністю, якщо місцева влада не буде дерибанити бюджет і не чекатиме вказівок згори, а буде думати «на перспективу», матиме чітку стратегію розвитку свого регіону та дотримуватиметься її на практиці».

Представляючи херсонську команду, В.КЛИЧКО висловив сподівання на те, що його представники знайдуть підтримку серед місцевого населення. «Маю надію, що ви прийдете 31 жовтня на виборчі дільниці і дасте шанс проявити себе простим і порядним людям, які розуміють ваші проблеми й готові їх вирішувати. Я переконаний, що тільки разом ми змінимо країну. Давайте об`єднуватися. Доведемо усім, що в України є шанс на майбутнє. І цей шанс – це сила порядних людей. Тільки ця сила здатна зупинити нечесних політиків, нахабних чиновників, корупцію та хаос», – наголосив В.КЛИЧКО.

У рамках візиту до Херсона Віталій Кличко також зустрівся із мером міста Володимиром САЛЬДО. Серед питань, які вони обговорили, важливе місце зайняла тема забезпечення чесності та прозорості на виборах 31 жовтня. «Ми переконані, що вибори мають пройти максимально чесно і відкрито, аби усі політичні сили незалежно від їх «політичної ваги» отримали рівні умови», – зазначив В.КЛИЧКО.

Після цього 21 жовтня В.КЛИЧКО у рамках передвиборчого туру побував у Дніпропетровську.

Політик поспілкувався з педагогічним колективом та студентами Дніпропетровського інституту фізкультури та спорту, яких він привітав представників із 30-річчям їх альма-матер. «Такі вузи, як ваш, дуже потрібні нашій країні. Адже, незважаючи на усі труднощі, відсутність необхідного фінансування, ви виховуєте спортсменів, які прославляють Україну далеко за її межами. На жаль, наша країна не завжди може похвалитися економічними чи політичними перемогами. А спорт – одна з небагатьох сфер, якою ми дійсно пишаємося», – наголосив В.КЛИЧКО.

Під час мітингу, який відбувся на центральній площі Дніпропетровська, В.КЛИЧКО закликав місцевих жителів прийти на вибори 31 жовтня. «Я знаю, що багато хто з вас зневірився у політиках, які обіцяли «золоті гори». Але зараз ми маємо реальний шанс змінити владу на місцях, обрати людей, які знають місцеві проблеми, готові їх вирішувати і насправді думають про інтереси своєї громади. Великі партії далекі від людей, їх цікавить сама лише влада. Для політичної партії «УДАР» влада – це виключно інструмент для проведення реформ, можливість навести лад і реалізувати проекти, які наблизять життя кожного з нас до європейських стандартів», – заявив політик.

“Я багато років прожив у Європі і хочу, аби принципи, які діють там, працювали і у нас. А для цього треба міняти політиків”, - наголосив В.КЛИЧКО.