Київський губернатор обіцяє, що вибори стануть святом

У Київській обласній державній адміністрації з сьогоднішнього дня працюватиме цілодобова гаряча лінія для скарг на порушення у виборчому процесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської ОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції щодо організації та забезпечення виборчого процесу у Київській області.

За його словами, номери телефонів можна дізнатися на веб-сайті облдержадміністрації.

Губернатор запевнив, що влада Київщини зробить усе, аби виборчий процес був прозорим та демократичним.

“Я хочу, щоб вибори – це було свято на Київщині. І ми все зробимо, щоб у містах та районних центрах виступали художні колективи, була музика, було весело. І ні в якому разі щоб це не було агітацією”, – додав губернатор.

Голова ОДА повідомив, що для участі у виборах до органів влади Київської області зареєстровано 53 облорганізації політичних партій. З представниками більшості з них губернатор зустрівся напередодні виборів і запевнив їх, що на Київщині буде забезпечено відповідний порядок, захист прав і свобод людей.

За його словами, на сьогодні у Київській області визначено 1343 дільничні виборчі комісії та 685 територіальних виборчих комісій, які працюватимуть на виборах 31 жовтня. При цьому кількість виборців на Київщині – 1 млн. 439 тис. 711 осіб.