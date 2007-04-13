Україна не укладала угоди про розміщення ПРО

Посольство Сполучених Штатів Америки наголошує, що між США і Україною немає жодного договору про співпрацю, діючого, потенційного, чи в стані обговорення, подібного до угод про місця розташування елементів протиракетної оборони, переговори щодо яких ведуться із Польщею та Чехією.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві США в Україні.

Як підкреслюється в повідомленні, “посольство занепокоєне тим, що певні висловлювання заступника міністра оборони США Брайана ГРІНА були вирвані з контексту і цитувалися обривчасто у повідомленнях низки ЗМІ”.

Натомість Б.ГРІН пояснив, у чому полягає політика США з протиракетної оборони. Посольство зазначає, що Сполучені Штати співробітничають у галузі аерокосмічних технологій і протиракетної оборони з багатьма країнами. “Україна є лідером у розробці аерокосмічних технологій. Ми співпрацюємо з Україною у питанні протиракетної оборони лише по лінії досліджень і розробки, що ведуться відповідними галузями промисловості”, - нагадує посольство США.

Також посольство наводить витяг з доповіді Б.ГРІНА: “Міжнародне співробітництво – один з наріжних каменів нашої національної політики з питання оборони від балістичних ракет. У 2002 році Президент розпорядився, щоб співпраці з протиракетної оборони була частиною відносин США з близькими історичними союзниками і важливим інструментом розбудови відносин із новими друзями. США успішно просунулися у виконанні цієї директиви, і співробітництво йде з багатьма країнами. На сьогодні 15 країн (у тому числі дев’ять лише у НАТО) задіяні у тому чи іншому виді зусиль із протиракетної оборони, чи то у розташуванні на своїй території ключових елементів або активному обговоренні такої можливості, чи то у науково-дослідних програмах, підписуючи угоди про співробітництво із США або підтримуючи можливості. Крім самих США, до списку входять Австралія, Чеська Республіка, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Ізраїль, Індія, Японія, Нідерланди, Польща, Іспанія, Тайвань, Україна та Велика Британія. Я би також вказав на те, що Росія явно вірить у цінність протиракетної оборони, оскільки продовжує підтримувати систему протиракетної оборони навколо свого найбільшого населеного центру – Москви, і розробила захист від ракет ближньої дальності”.

Б.ГРІН також зауважив, що США “уклали угоди з Великою Британією, Японією, Австралією, Ізраїлем, Італією та Данією, щоб сприяти міжурядовим та міжгалузевим контактам у питанні протиракетної оборони”. “Ми також ведемо обговорення або працюємо над технологічними зусиллями з Німеччиною, Індією, Нідерландами, Іспанією, Україною і Францією”, - додав він».