Гурвіц: одеський губернатор дискредитує Януковича

Мер Одеси Едуард ГУРВІЦ заявляє, що голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК дискредитує Президента України і Партію регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Е.ГУРВІЦ висловив під час інтернет-конференції, відповідаючи на зауваження про те, що Е.МАТВІЙЧУК «перетворив адміністративну будівлю ОДА і площу перед нею на трибуну для особистої безсоромної агітації і прямого тиску на виборців, і в зв`язку з цим слід було б направити до Києва відеоматеріали виступів губернатора».

«Одеський губернатор вже давно напрацював на «максимум». Якби хтось захотів завдати більшого збитку репутації Президента і Партії регіонів, у нього навряд би це вийшло», - сказав Е.ГУРВІЦ і додав: «Думаю, що оргвисновки - лише питання часу».

Він також повідомив, що на виборах в Одесі мають намір бути присутніми іноземні спостерігачі, причому «їх буде більше, ніж в будь-якому іншому місті країни. І не через нашу ініціативу». «Через різні причини одеські вибори привернули велику увагу багатьох міжнародних структур, громадських організацій, зокрема друзів Одеси з міст-побратимів», - пояснив міський голова.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зажадав від керівників областей забезпечити однакові умови для всіх учасників виборів до місцевих органів влади.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що влада не повинна втручатися у виборчий процес, а має лише допомагати всім без винятку політичним силам. Він закликав губернаторів не тільки забезпечити всіх учасників виборів приміщенням та всім необхідним, а й сприяти усім без винятку у проведенні кампаній.

Звертаючись до губернаторів, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що у кожного на столі має лежати закон про місцеві вибори. «Щоб ви чітко орієнтувалися і йшли чітко в руслі закону», - сказав Президент.