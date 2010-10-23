У ГУАМ скоординували зусилля в боротьбі з тероризмом

В Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ - скоординували зусилля регіональної співпраці держав-членів у сфері попередження й боротьби з тероризмом.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, 22 жовтня в Києві під головуванням азербайджанської сторони відбулося 5-е засідання робочої підгрупи по боротьбі з тероризмом.

Учасники засідання обговорили результати проведеної роботи, обмінялися інформацією про розвиток національного законодавства, оперативну ситуацію та заходи, що проводяться державами-членами ГУАМ у сфері попередження й боротьби з тероризмом із метою подальшої координації регіональної співпраці держав-членів організації в цій сфері.

У ГУАМ відзначили важливість подальшого розвитку й вдосконалення оперативної взаємодії спеціальних служб держав-членів, інтенсифікації обміну інформацією між ними, активізації взаємної участі в навчаннях і тренінгах, що проводяться.

Також на порядку денному стояли питання договірно-правової бази співпраці держав ГУАМ у сфері попередження та боротьби з тероризмом, узгодження структури тематичного розділу «Інформаційного бюлетеня ГУАМ» у сфері попередження й боротьби з тероризмом, а також питання інтенсифікації взаємодії з іншими державами й у форматі міжнародних організацій, перш за все, ООН, ОБСЄ, Ради Європи.

Крім того, учасники робочої підгрупи узгодили пропозиції до проекту Плану організаційно-практичних заходів у сфері боротьби з тероризмом на 2011 рік і підтримали кандидатуру Азербайджану як країни-координатора на період 2011-2012 років.

Чергове засідання робочої підгрупи по боротьбі з тероризмом заплановано на квітень 2011 року, повідомили в Секретаріаті ГУАМ.