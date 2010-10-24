Лідер кримських комуністів вважає ганебною пропозицію "регіоналів"
"Про яку чесність можна говорити?.."
Лідер кримських комуністів, народний депутат України Леонід ГРАЧ вважає ганебним підписувати меморандум про чесні вибори, запропонований головою Ради міністрів Криму, лідером організації Партії регіонів в автономії Василем ДЖАРТИ.
Про це йдеться у заяві Л.ГРАЧА, переданій агентству УНІАН його прес-секретарем Галиною МАМИКО.
«Про яку чесність і прозорість може говорити той, хто поставлений на чолі кримської піраміди чорних технологій, побудованих виключно на брехні, підтасовуванні, фальсифікації?.. Його обіцянка «не дамо зірвати чесні вибори» розшифровується з точністю до навпаки - не дамо забезпечити чесність виборів. Проголошений ДЖАРТИ «меморандум про чесні вибори» - це зухвалий, цинічний заклик погодитися з беззаконням. Підписати «меморандум по-джартинськи» - значить, погодитися з беззаконням, що відбулося”, - заявив Л.ГРАЧ.
На його думку, вибори, по суті, вже сфальсифіковані шляхом формування виборчих комісій, де більшість одержали представники Партії регіонів і їх союзники.
Крім того, Л.ГРАЧ вважає, що Партія регіонів бореться з конкурентами нечесними методами.
«ДЖАРТИ і «джартисти» з команди Президента під прапором Президента всю виборчу кампанію рейдерським шляхом розчищають Крим під захоплення земель, власності. З виборчих перегонів через суди, арешти, адміністративний натиск, психологічний і силовий тиск вибито багато десятків ключових конкурентів, у першу чергу найбільше постраждали представники Компартії як тієї головної сили, якої найбільше бояться «регіонали». Саме тому сьогодні, у тому числі й проти мене, розв`язана брудна інформаційна війна з використанням найцинічніших, аморальніших прийомів, спробою принизити, зганьбити. І що, після цього ДЖАРТИ хоче всім розповідати байки, який він чесний?», - заявив Л.ГРАЧ.
За його словами, в Криму вже сформована координаційна рада із забезпечення проведення чесних виборів з цілого ряду партій, чиї представники вестимуть контроль за підрахунком голосів. «Хай ДЖАРТИ знає - ми за результатами виборів дамо бій, дійдемо до всіх міжнародних інстанцій», - пообіцяв Л.ГРАЧ.
Як повідомляв УНІАН, В.ДЖАРТИ 22 жовтня запропонував кримським керівникам партій, що беруть участь у місцевих виборах, підписати меморандум і підтвердити «обопільні зобов`язання влади і партій дотримуватися принципів рівноправ`я і взаємоповаги всіх суб`єктів виборчого процесу, проводити агітаційну кампанію виключно відповідно до вимог Конституції України і виборчого законодавства».