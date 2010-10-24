Азаров обіцяє «принципову реакцію влади» на кожне порушення на виборах

На кожен випадок, у разі порушень конституційних прав громадян та учасників виборчого процесу, буде принципова реакція влади.

Про це йдеться у заяві прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, розміщеній на офіційному сайті уряду.

“З наближенням виборів з боку окремих політичних сил і громадських організацій все частіше лунають скарги на тиск на кандидатів від опозиційних партій з боку влади на місцях, на застосування так званого адміністративного ресурсу”, - йдеться у заяві.

М.АЗАРОВ нагадує, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ уже висловлювався з приводу можливих порушень під час підготовки до виборів.

“Він попередив про абсолютну неприпустимість будь-яких обмежень права громадян на вільне волевиявлення і про сувору відповідальність перед законом посадових осіб, які допускають порушення конституційних прав і свобод людей”, - зазначив М.АЗАРОВ.

“Зі свого боку хочу запевнити, що усі випадки протизаконних дій, якщо такі будуть у ході підготовки до виборів у місцеві органи влади 31 жовтня цього року, будуть невідкладно розглянуті. У разі їхнього підтвердження наслідки таких порушень будуть негайно виправлені. У влади достатньо важелів, щоб до дня голосування встигнути усунути ймовірні зловживання на місцях і забезпечити усім учасникам виборчого процесу рівні можливості. Хочу ще раз з усією відповідальністю заявити, що на кожен випадок, в разі порушень конституційних прав громадян і учасників виборчого процесу, буде принципова реакція влади. Вибори 31 жовтня пройдуть без порушень, відкрито і демократично”, - йдеться у заяві прем`єр-міністра.