Ульянченко: повідомлення про вибори - як повідомлення з фронтів

11:50, 24 жовтня 2010
Політика
1611 0

Усі проблеми ще закладені в законі?

Колишній голова Секретаріату Президента України Віра Ульянченко в ефірі Радіо Свободазаявила: «Я сьогодні взяла в руки газету «Дзеркало тижня» і там є ціла така сторінка – Влада. І коли я читаю ці заголовки, то там повідомлення про вибори - як повідомлення з фронтів. Чи це Дніпропетровщина, чи це Київщина, чи Кіровоградщина – там скрізь такі надзвичайно тривожні сигнали по діях партії влади.

За словами Віри Ульянченко, усі ті проблеми ще закладені в самому Законі «Про вибори».

Як зазначила Віра Ульянченко, партія влади скористалася тим, що маючи тоді ще коаліцію, маючи декілька політичних сил, які знаходяться у парламенті і входили до коаліції – вони сформували такі комісії, де вони повністю контролюють усю ситуацію.

«Звичайно, це призвело до такого вибуху, невдоволення в усіх політичних силах, в тому числі навіть у тих, які були причетні до партії регіонів: комуністів, партії промисловців і підприємців», – сказала екс-голова Секретаріату Президента України Віра Ульянченко.

За її словами, сьогодні залякують лікарів, вчителів, примушують їх писати заяви про зняття своїх кандидатур на мажоритарних округах.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter