Ульянченко: повідомлення про вибори - як повідомлення з фронтів

Колишній голова Секретаріату Президента України Віра Ульянченко в ефірі Радіо Свободазаявила: «Я сьогодні взяла в руки газету «Дзеркало тижня» і там є ціла така сторінка – Влада. І коли я читаю ці заголовки, то там повідомлення про вибори - як повідомлення з фронтів. Чи це Дніпропетровщина, чи це Київщина, чи Кіровоградщина – там скрізь такі надзвичайно тривожні сигнали по діях партії влади.

За словами Віри Ульянченко, усі ті проблеми ще закладені в самому Законі «Про вибори».

Як зазначила Віра Ульянченко, партія влади скористалася тим, що маючи тоді ще коаліцію, маючи декілька політичних сил, які знаходяться у парламенті і входили до коаліції – вони сформували такі комісії, де вони повністю контролюють усю ситуацію.

«Звичайно, це призвело до такого вибуху, невдоволення в усіх політичних силах, в тому числі навіть у тих, які були причетні до партії регіонів: комуністів, партії промисловців і підприємців», – сказала екс-голова Секретаріату Президента України Віра Ульянченко.

За її словами, сьогодні залякують лікарів, вчителів, примушують їх писати заяви про зняття своїх кандидатур на мажоритарних округах.