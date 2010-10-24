Яценюку зірвали мітинг у Житомирі

У Житомирі було зроблено спробу зірвати мітинг за участю лідера «Фронту Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА та кандидата на посаду міського голови від партії Геннадія ЗУБКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Фронту Змін».

У повідомленні зазначається, що під час перевірки майданчика, де мав відбутися мітинг, було виявлено автомобіль, що, за інформацією охорони торгового комплексу, біля якого мала відбутися акція, стояв тут понад добу.

У прес-службі «Фронту Змін» повідомляють, що правоохоронні органи визнали автомобіль вибухонебезпечним, тому майданчик оточила міліція і не пускала на мітинг людей.

У «Фронті Змін» зазначають, що після перевірки автомобіля керівник вибухотехнічної служби Житомирської області «підполковник Сергій ХРОБУСТ відмовився від офіційних коментарів». Міліція повідомила, що вибухонебезпечних речовин в автомобілі виявлено не було. Після складення відповідного протоколу автомобіль за допомогою евакуатора вивезли з майданчика. Тільки після цього людей почали пускати до місця зустрічі з лідерами «Фронту Змін».

У повідомленні зазначається, що «хоча про мітинг органи місцевої влади було повідомлено завчасно, всі ці заходи відбувалися безпосередньо перед початком мітингу».

«Фронт Змін» розцінює ці події як «цілеспрямовану спробу житомирської влади перешкодити вільному зібранню прихильників партії».

У «Фронті Змін» зазначають, що, згідно з даними останніх опитувань громадської думки, кандидат від «Фронту Змін» Г.ЗУБКО має другий рейтинг в місті після нинішнього мера Житомира Віри ШЕЛУДЧЕНКО.