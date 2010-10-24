Яценюк думає, що Янукович може відмовитися від ПР

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може відмовитися від Партії регіонів.

Таку думку лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК висловив сьогодні на прес-конференції в Житомирі, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні з «Партії регіонів відбувається відтік людей». За його словами, в Партію регіонів «біжать окремі політичні діячі», але виходять партійці. При цьому він зауважив, що спостерігається тенденція, коли «кандидати-мажоритарники, висунуті Партією регіонів, на зустрічах із виборцями не хочуть говорити, що вони йдуть від партії влади, бо можуть помідорами закидати».

«Сьогодні є тенденція: бути членом Партії регіонів – це поганий тон», - вважає А.ЯЦЕНЮК.

Лідер «Фронту Змін» підкреслив, що Партію регіонів «перестали боятися», і це дуже добре видно на прикладі Донецької області, де, за його словами, відбуваються дуже неприємні для «регіоналів» процеси.

«Люди переходять в інші політичні сили, зокрема, до «Фронту Змін», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Він навів приклад, що виконувач обов’язки мера міста Димитрове перейшла у «Фронт Змін», у Красноармійську 11 депутатів вийшли зі складу фракції Партії регіонів, половина з них перейшла до «Фронту Змін».

«І це незважаючи на те, що на них тиснуть, нападають на офіси та штаби», - додав лідер партії.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що це «дуже серйозний дзвінок, насамперед, для самих «регіоналів».

«Якщо вони поводитимуться так само, як зараз, то Президент, який обирався фактично від Партії регіонів, відмовиться від цієї партії. Ми це бачили на прикладах Віктора ЮЩЕНКА і Леоніда КУЧМИ», - переконаний він.

При цьому лідер «Фронту Змін» додав: «Якщо діячі з Партії регіонів не усвідомлять, що їхня діяльність приносить шкоду Президенту, то він просто відмовиться від цієї партії».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що це було б позитивним явищем для України, «тому що Президент тоді стане не президентом Партії регіонів, а Президентом України».

На думку лідера «Фронту Змін», всі ці процеси свідчать, що в Україні залишилася політична конкуренція.

«І я думаю, що ми, як політична сила, яка дуже чітко задекларувала, за що ми і проти чого, маємо змогу стати реальною альтернативою Партії регіонів. Коли я кажу про альтернативу, то йдеться не про якесь об’єднання опозиційних лідерів, а про об’єднання насамперед тих мільйонів людей - а це сьогодні дві третини жителів України, - які не підтримують нинішню політику Президента і уряду», - додав лідер «Фронту Змін».

При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «двері «Фронту Змін» відкриті для всіх людей, які сповідують такі самі цінності й такі самі ідеї, як ми».