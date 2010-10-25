Тимошенко: влада працює за хрестоматійним правилом Сталіна

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що головним замовником фальсифікацій результатів місцевих виборів є Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу.

«Політична та кримінальна відповідальність за фальсифікацію виборів лежить персонально на ЯНУКОВИЧУ. Він замовник фальсифікацій та головний контролер за її належним виконанням», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що у В.ЯНУКОВИЧА був час спростувати цей факт, але він – людина, «патологічно не здатна до чесних виборів».

Ю.ТИМОШЕНКО також стверджує, що за всю свою політичну кар`єру В.ЯНУКОВИЧ не провів жодної чесної кампанії й послідовно фальсифікував результати всіх виборів, до яких він мав стосунок і в яких брав участь – починаючи з президентських у 1999 році та закінчуючи президентськими і місцевими виборами 2010 року.

На переконання лідера «Батьківщини», влада на фоні падіння довіри до політики В.ЯНУКОВИЧА й неможливості перемогти на виборах неухильно дотримується курсу на фальсифікацію результатів голосування, працюючи за хрестоматійним правилом Сталіна: «Не важливо як голосують, важливо, як рахують голоси».