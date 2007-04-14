Президент ветував закон про тимчасові слідчі комісії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував і повернув до парламенту для повторного розгляду Закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Про це повідомило офіційне Iнтернет-представництво Президента.

На думку Глави держави, окремі положення Закону не відповідають Конституції України, а їх реалізація може призвести до порушень конституційних прав і свобод громадян.

Представлятиме пропозиції Президента під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради Представник Глави держави у парламенті Роман ЗВАРИЧ.