Реєстрація кандидатів Морської партії залишається предметом конфлікту

Херсонська міська територіальна виборча комісія має намір оскаржити у Вищому адміністративному суді України постанову Центральної виборчої комісії від 23 жовтня 2010 року про відновлення реєстрації кандидатів Української морської партії (УМП) у депутати міської та обласної ради і кандидата на посаду мера Херсона від цієї партії.

Як повідомив кореспонденту УНІАН член Херсонського виборчкому Дмитро ІЛЬЧЕНКО, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні комісії більшістю голосів.

Голова Херсонської міської ТВК Інна ПОЛЯРЕНКО підтвердила цю інформацію, повідомивши, що комісія прийняла до виконання постанову ЦВК, але члени виборчкому вважають її незаконною, тому й вирішили звернутися до ВАСУ.

Заступник голови Херсонської міської ТВК уже перебуває в Києві й завтра повинен подати до Вищого адмінсуду сьогоднішнє звернення комісії.

Разом із тим, Д.ІЛЬЧЕНКО вважає, що таке рішення Херсонського міського тервиборчкому суперечить нормі ч.1 ст.172 Кодексу про адміністративне судочинство України, яка прямо забороняє виборчим комісіям судитися одна з одною.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Херсонський окружний адміністративний суд задовольнив позов колишнього члена УМП (до 2007 року) Олександра КАДЕСНИКОВА про визнання незаконності дій суб`єкта виборчого процесу й скасування державної реєстрації Херсонської обласної та міської організації Української морської партії.

Підставою для зняття з реєстрації декількох сотень кандидатів в ради всіх рівнів Херсонської області від Української морської партії суд порахував нібито наявні порушення при перереєстрації партії ще влітку цього року.

Підставою для зняття з реєстрації кількох сотень кандидатів до рад усіх рівнів Херсонської області від Української морської партії суд визнав нібито наявні порушення при перереєстрації партії ще влітку цього року.

Лідер обласної організації УМП Олена РОТОВА, кандидат у мери Херсона, яка за різними соціологічними опитуваннями є одним із рейтингових кандидатів на посаду міського голови, заявила, що вся історія зі зверненням до суду є “спланованою провокацією з боку людей, які зацікавлені в усуненні конкурентів».

18 жовтня О.РОТОВА повідомила, що Одеський апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

19 жовтня Херсонська міська виборча комісія на виконання рішення суду зняла з реєстрації на місцевих виборах Українську морську партію. Аналогічне рішення ухвалила Херсонська обласна ТВК.

Разом із тим, 23 жовтня ЦВК своїм рішенням зобов`язала виборчі комісії поновити реєстрацію кандидатів у депутати від Херсонської обласної та міської організацій Української морської партії, а також кандидата від УМП на посаду мера Херсона О.РОТОВУ для участі в місцевих виборах 31 жовтня.