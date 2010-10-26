Симоненко сказав, коли комуністи вийдуть з коаліції

Комуністична партія України вийде з парламентської більшості, коли не зможе його максимально використовувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Ми будемо максимально сьогодні використовувати коаліцію, або більшість доти, доки матимемо змогу впливати і виконувати те завдання, яке поставили перед собою, – захищати трудящих і їх інтереси через законотворчу діяльність, і, природно, впливати на Кабінет Міністрів», - заявив лідер КПУ, наголосивши, що комуністи вийдуть з коаліції, у разі неможливості здійснення цього.

П.СИМОНЕНКО ще раз пояснив, що Компартія ухвалила «дуже політично виважене рішення – участь у коаліції».

За його словами, КПУ, вступаючи в більшість, «ухвалила рішення активної, а не пасивної позиції в парламенті, бо поза парламентською коаліцією – це пасивна участь, це критика, а не прийняття рішень».