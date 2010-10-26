Симоненко: Компартія однозначно в опозиції до Партії регіонів

Комуністична партія України - опозиційна партія, яка тимчасово співпрацює з Партією регіонів.

Про це сказав лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

«У нас з Партією регіонів не союз, у нас тимчасова сьогодні співпраця для розв’язання конкретних питань. Скільки триватиме це, важко сказати», - сказав лідер КПУ.

Він підкреслив, що сьогодні до кінця опозиційною партією є лише Компартія України, яка в умовах економічної кризи ухвалила рішення співпрацювати з партією влади – Партією регіонів, ідеологічно іншою політичною силою.

«Сьогодні опозицією є ми, ну, і частина ще деяких «лівих», які можуть до цього мати відношення, тому що не всі «ліві» організації мають маргінальний характер. У цій частині тільки Комуністична партія в опозиції», - пояснив П.СИМОНЕНКО.

При цьому він додав: «Якщо розглядати питання про політичну боротьбу, а значення її - це боротьба за владу, Компартія однозначно в опозиції до капіталу, і зокрема до Партії регіонів».

«Якщо говорити про політичну опозицію, ми маємо абсолютно іншу програму, ніж Партія регіонів, ми ідеологічно різні політичні сили», - наголосив П.СИМОНЕНКО, відзначивши, що входження КПУ до парламентської більшості є лише «тактикою нашої боротьби у парламенті».