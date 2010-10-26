Політична партія «Наша Україна» заявляє про приєднання до ініціативи «Стоп фальсифікації!».

Про це повідомляє прес-служба партії.

“Наша Україна” вітає зусилля своїх колег з інших патріотичних партій, які домовились боротись проти фальсифікацій влади на виборах у рамках створеного комітету «Стоп фальсифікації!».

"Ця ініціатива повністю відповідає логіці й духу загальноукраїнської кампанії «Владу під контроль!», яку започаткувала й реалізовує «Наша Україна». У нас спільні цілі на цих виборах – не дозволити антиукраїнським силам встановити контроль над місцевою владою в Україні, і спільний ворог – фальсифікатор”, - наголошують «нашоукраїнці».

Тому вони приєднуються до дій у рамках ініціативи «Стоп фальсифікації!» і братимуть активну участь у спільних зусиллях, спрямованих на проведення чесних та демократичних виборів.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня вісім опозиційних партій - "Батьківщина", "Громадянська позиція", "За Україну!", Партія захисників Вітчизни, "Реформи і порядок", "Свобода", Українська народна партія, "Українська платформа" заявили про створення Комітету захисту голосів виборців "Стоп фальсифікації!".

"Кампанія з виборів до місцевих рад, що триває в Україні, засвідчила, що влада створює серйозні перешкоди на шляху вільного волевиявлення громадян. Ставка робиться на маніпуляції і фальсифікації", - йдеться у спільній заяві політичних партій-членів Комітету "Стоп фальсифікації!".

Головними завданнями комітету стануть моніторинг виборчого процесу, збирання й систематизація інформації про виборчі махінації і фальсифікації, що застосовуються владою по всій країні, донесення інформації про ці фальсифікації до української та міжнародної спільноти, координація дій у день голосування з метою забезпечення чесного підрахунку голосів, спільні дії, у тому числі акції протесту, для захисту волевиявлення виборців.