У Криму засумнівалися в «психологічній адекватності» Грача

У Криму реалізуються найбільш чорні і брудні виборні політтехнології. У цьому переконана Кримська республіканська організація Партії пенсіонерів України. І головною з них вона називає Леоніда Грача.

У заяві партії, що її має у своєму розпорядженні УНІАН, йдеться: " Останні заяви Грача почали виходити не тільки за звичні для цього діяча рамки демагогії і популізму, але і за норми психологічної адекватності... Прийоми передвиборної агітації, такі як, заклики до «боротьби з фашистськими ордами», недопущення встановлення «олігархічного фашизму», «диктаторського режиму» вивели Леоніда Грача за рамки цивілізованих відносин. Задля безпеки і захисту від соціально агресивного об`єкту необхідне створення особливої «санітарної зони». Поки проблему не вирішили санітари, її необхідно вирішувати здоровим політичним силам".

Як вважають у Партії пенсіонерів, Леонід Грач готовий на найрадикальніші і набрудніші дії і вчинки, здатні привернути до нього увагу. "Людина, яка десятиліттями знаходилася при владі і не зробила для розвитку Криму нічого позитивного, тепер судорожно чіпляється за останню можливість утриматися в політичній обоймі", - говориться у заяві, підписаній лідером Кримської республіканської організації партії Валерієм Івановим.

У документі також висловлюється упевненість, що у кримчан достатньо життєвої мудрості, "щоб не піддатися на провокації політичного ізгоя і зберегти спокій і стабільність в нашому спільному домі".